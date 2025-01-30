Военнослужащий ВВО из Хабаровского края проявил мужество и героизм на СВО

В 2022 г. подполковник Александр Кеняйкин, офицер учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, убыл в зону проведения специальной военной операции в составе одной из воинских частей Восточного военного округа, по прибытию на место был назначен на должность заместителя командира мотострелкового батальона, сообщает ИА AmurMedia.
В составе группировки войск «Восток» Александр Кеняйкин участвовал в активной обороне н. п. Северодонецк и н. п. Владимировка Донецкой области. Во время оборонительных действий умелым управлением вверенным подразделением сорвал наступательные действия ВСУ на Угледарском направлении. В результате умелой обороны противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике, что обеспечило продвижение наших войск на флангах.
На время ротации подразделений в тыловом районе под руководством подполковника Александра Кеняйкина проводилось доукомплектование личным составом, доподготовка штурмовых групп при движении по лесополосе, подготовка расчетов ПТУР с учетом опыта боевых действий и постоянного изменения тактики ведения современного боя.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, благодаря отваге, смелости, решительности подполковника Александра Кеняйкина подразделения выполнили поставленную задачу.