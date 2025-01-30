Военнослужащий ВВО из Хабаровского края проявил мужество и героизм на СВО

В 2022 г. подполковник Александр Кеняйкин, офицер учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, убыл в зону проведения специальной военной операции в составе одной из воинских частей Восточного военного округа, по прибытию на место был назначен на должность заместителя командира мотострелкового батальона, сообщает ИА AmurMedia.