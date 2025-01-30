В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя три часа 30 января

В четверг, 30 января 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 08:30, она длилась три часа. Об этом сообщили в МЧС по Самарской области.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 05:30, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Ограничения в самарском аэропорту пока не вводили. Об угрозе атаки беспилотников в регионе в январе предупреждают регулярно. Первый раз был 11 января. Недавно опасность объявляли 21 января, 23 января и 29 января.
В случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.
На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место.