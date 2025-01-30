В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя три часа 30 января

Она действовала в регионе с 05:30, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Ограничения в самарском аэропорту пока не вводили. Об угрозе атаки беспилотников в регионе в январе предупреждают регулярно. Первый раз был 11 января. Недавно опасность объявляли 21 января, 23 января и 29 января.