Легендарная 155-я бригада морской пехоты из Приморья готовит штурм в Курской области

155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, награжденная орденом Жукова, одной из первых получила статус гвардейской в рамках реализации СВО весной 2022 года. На ее счету героические бои под Киевом, в ЛНР и ДНР, в Мариуполе, а также прорыв обороны в сложных условиях под Угледаром. Президент Владимир Путин вел «прямую линию» на фоне копии боевого знамени этой легендарной бригады.
«Черные береты» из Приморья прибыли в Курскую область в сентябре 2024 года. Меньше чем за две недели освободили села Гордеевку, Внезапное, Апанасовку, Бяково и 10-й Октябрь, а также нанесли удар на силы врага вдоль курской границы, что помогло другим подразделениям продвинуться вперед. Но сейчас у них затишье.
«Мы освобождали первые населенные пункты, а в это время противник наращивал силы. Сейчас убрать их отсюда очень сложно», — рассказал заместитель командира 1-го батальона с позывным Грек журналисту «РГ».
Несмотря на это, силы противника на исходе, говорит офицер. Как стало понятно из допросов военнопленных, солдаты Украины воюют вынужденно, количество наемных бойцов из других стран становится все больше.
«Они понимают, что служат расходным материалом для того, чтобы показать западным спонсорам свои достижения. Конечно, при этом у них много техники, хорошо продумана логистика и организация в целом», — рассказал Грек.
Он также подчеркнул, что 155-я бригада сейчас работает над повышением уровня штурмовиков. «Планируем достичь того же результата, что в 2022-м», — уточнил собеседник.
Отметим, приморские «черные береты» настолько эффективны и самоотверженны, что подобная бригада с почти таким же названием появилась у украинской стороны — 155-я украинская бригада имени Анны Киевской. Но просуществовала она меньше полугода: из объединения дезертировали более 1700 человек.
О героических подвигах пехотинцев приморской 155-й в ходе активных боевых действий уже слагают легенды. Так, морпех Владимир с позывным Юнга родом из Амурской области вышел в открытую атаку на пулемет с ножом и одержал победу.
«У меня из оружия ничего не осталось, кроме ножа. Пулеметчик не услышал меня из-за шума от взрывов и не успел развернуть оружие. Я ударил, хотя никогда не занимался ножевым боем», — прокомментировал он.
Другой пехотинец с позывным Шима получил пулевое ранение в голову и продолжал вести боевые действия неделю, думая, что пуля вышла насквозь.
Ранее сообщалось, что в начале прямой линии Владимира Путина 19 декабря 2024 года в студии появилась копия боевого знамени 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Президент принес его с собой.