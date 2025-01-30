Легендарная 155-я бригада морской пехоты из Приморья готовит штурм в Курской области

«Черные береты» из Приморья прибыли в Курскую область в сентябре 2024 года. Меньше чем за две недели освободили села Гордеевку, Внезапное, Апанасовку, Бяково и 10-й Октябрь, а также нанесли удар на силы врага вдоль курской границы, что помогло другим подразделениям продвинуться вперед. Но сейчас у них затишье.