ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие, известно об одном раненом мирном жителе. Также повреждения получили жилые дома и административное здание, значительная часть города осталась без электроснабжения. Мирошник добавил, что ВСУ нанесли массированный удар с использованием снарядов с кассетной боевой частью.