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ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар не менее 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие, известно об одном раненом мирном жителе. Также повреждения получили жилые дома и административное здание, значительная часть города осталась без электроснабжения. Мирошник добавил, что ВСУ нанесли массированный удар с использованием снарядов с кассетной боевой частью.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении Вооруженных сил России близ Кременной. По его словам, ВСУ на этом направлении потеряли два миномета, одну зенитно-пулеметную установку,