ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие, известно об одном раненом мирном жителе. Также повреждения получили жилые дома и административное здание, значительная часть города осталась без электроснабжения. Мирошник добавил, что ВСУ нанесли массированный удар с использованием снарядов с кассетной боевой частью.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении Вооруженных сил России близ Кременной. По его словам, ВСУ на этом направлении потеряли два миномета, одну зенитно-пулеметную установку,