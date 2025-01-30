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В Самаре на кладбище «Центральное» появится воинский участок

Мэрия Самары опубликовала проект постановления о создании воинского участка на территории муниципального кладбища «Центральное». Документ разработал департамент экономического развития, инвестиций и торговли по инициативе Самарской региональной общественной организации, оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО «Самбат».

Ранее к главе Самары Ивану Носкову обратился директор общественной организации «Самбат» Виктор Романов с просьбой создать на пятом квадрате кладбища «Центральное» воинский участок для погребения погибших на СВО военнослужащих.

В пояснительной записке отмечается, что захоронения военных на 5 квадрате кладбища проводятся с начала СВО. В МКУ «Ритуал» подтвердили, что на данном секторе возможно создание воинского участка площадью 9 тыс. кв. метров.

«Воинские участки на муниципальных кладбищах создаются для погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время», — сказано в документации к проекту закона.

В течение ближайших 7 рабочих дней разработчики проекта будут принимать предложения от организаций и граждан. Их можно направить в департамент экономического развития, инвестиций и торговли (443020, г. Самара, Галактионовская ул., 25, e-mail: trade_office@samadm.ru).

Контроль за выполнением постановления возложен на первого замглавы Самары, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы.