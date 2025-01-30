В Самаре на кладбище «Центральное» появится воинский участок

«Воинские участки на муниципальных кладбищах создаются для погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время», — сказано в документации к проекту закона.