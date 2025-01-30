Два украинских беспилотника сбили над Крымом вечером в среду

Вечером в среду в Севастополе звучала воздушная тревога. Она продлилась 30 минут. Днем в среду было перекрыто движение на Крымском мосту. По состоянию на 9:00 30 января движение проходит в штатном режиме, перекрытий и пробок к пунктам досмотра нет.