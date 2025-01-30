Два украинских беспилотника сбили над Крымом вечером в среду

Об этом в 22:34 29 января сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, БПЛА были ликвидированы около 20:45. В этот же день, с 17:45 до 18:55, над Крымом сбили три дрона врага.
Вечером в среду в Севастополе звучала воздушная тревога. Она продлилась 30 минут.
Вечером в среду в Севастополе звучала воздушная тревога. Она продлилась 30 минут. Днем в среду было перекрыто движение на Крымском мосту. По состоянию на 9:00 30 января движение проходит в штатном режиме, перекрытий и пробок к пунктам досмотра нет.