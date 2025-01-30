ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 50 дронов

Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам выпущено пять снарядов и совершены атаки с помощью 14 беспилотников. В посёлке Разумное в результате атаки дрона на жилой дом погибли двухлетний ребёнок и его мама. Получили ранения второй ребёнок и его отец. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 24 снаряда и зафиксированы атаки восьми беспилотников. В Краснояружском районе по поселку Прилесье и пяти селам выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки с помощью 12 беспилотников.