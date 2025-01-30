ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 50 дронов

По информации губернатора, за минувшие сутки 34 населенных пункта в семи районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 68 снарядов, регион атаковали 52 беспилотника, из них 27 были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух частных домовладениях, здании предприятия и 8 транспортных средствах, уточнил глава региона.
«В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Долгое и хутору Нижние Мельницы совершены атаки с помощью 12 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 2 беспилотников», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам выпущено пять снарядов и совершены атаки с помощью 14 беспилотников. В посёлке Разумное в результате атаки дрона на жилой дом погибли двухлетний ребёнок и его мама. Получили ранения второй ребёнок и его отец. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 24 снаряда и зафиксированы атаки восьми беспилотников. В Краснояружском районе по поселку Прилесье и пяти селам выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки с помощью 12 беспилотников.
«Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе сёла Безлюдовка, Белянка, Терезовка, хутора Марьино и Мухин подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и атакам 3 БПЛА», — сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.