Согласно опубликованным 14 марта 2024 года Министерством обороны РФ сведениям, из прибывших на Украину 13 387 иностранных наемников 5 962 были уничтожены российскими вооруженными силами. Больше всего наемников из Польши — из 2 960 были уничтожены 1 497. Второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия (ликвидирован 561 военный из 1 042). Из 1 113 наемников из США был уничтожен 491 человек. Также ВС РФ ликвидировали 422 из 1 005 канадских наемников и 360 из 822 наемников, прибывших из Великобритании. Из 356 французских наемников российские силы уничтожили 147, из 57 швейцарских наемников ликвидированы 30. На Украине присутствуют также наемники из ФРГ, Колумбии, Хорватии и ряда других стран, в том числе африканских.