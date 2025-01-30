ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области

«Уже на некоторых участках менее трех километров. Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидова и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север», — ответил он на соответствующий вопрос.