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ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки «Восток»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 125 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки «Восток», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО», — говорится в сообщении.