ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действия группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО», — говорится в сообщении.