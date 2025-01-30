Минобороны заявило о попытке Киева избежать «каскадного обрушения фронта»

По сведениям украинского издания «Страна», позиция властей продиктована возможным перемирием и объявлением вслед за отменой военного положения выборов. Правительство не хочет снижать рейтинг заведомо непопулярными методами и в случае прекращения огня сможет говорить о «спасении генофонда нации», объяснил собеседник «Страны». При этом в офисе украинского президента Владимира Зеленского говорили, что скоро представят законопроект о добровольном заключении контракта для 18−25-летних, которые не подлежат мобилизации. Он будет предусматривать финансовые и другие поощрения.