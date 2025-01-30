Группировка «Север» противостоит противнику под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по мотопехотной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.
«Противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись в Харьковском направлении
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка Харьковской области.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 320 человек. Российские бойцы уничтожили две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов ВСУ.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское и Часов Яр ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 175 боевиков. Также уничтожены два автомобиля, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов.
Группировка «Центр» продолжает наступление
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Нелеповка, Новопавловка, Щербиновка и Андреевка ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла до 550 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле ДНР и Новодаровка Запорожской области.
Потери ВСУ составили порядка 125 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» действует в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области.
«Противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 142 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины, военным аэродромам, цехам производства и складам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.
Средства ПВО ВС РФ сбили 61 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.