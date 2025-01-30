Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев

КУРСК, 30 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями курского Фатежа обратился к экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой услышать переселенцев из приграничья и разместить их в его пустующей гостинице.

Источник: © РИА Новости

Врио губернатора региона сообщил о проведенной открытой встрече с жителями в городе Фатеже Курской области, где собралось более 200 человек, среди которых многие являются переселенцами из курского приграничья.

«Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, Почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством — в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.