Хинштейн обратился к генералу Пронину с просьбой услышать курских беженцев

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.