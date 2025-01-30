Врио губернатора региона сообщил о проведенной открытой встрече с жителями в городе Фатеже Курской области, где собралось более 200 человек, среди которых многие являются переселенцами из курского приграничья.
«Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, Почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством — в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.