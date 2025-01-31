Гусев: при атаке беспилотников ВСУ в Воронежской области пострадал человек

Еще несколько украинских беспилотников ликвидировали в Воронежской области, пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.
«На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь», — сказано в сообщении.
Гусев добавил, что в этом же районе обломки дрона также повредили частный дом и ферму. Кроме того, в Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном объекте.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Воронежской областей и Крыма.
До этого военный эксперт Михаил Поликарпов говорил, что ВСУ не прекратят атаки с помощью дронов по территории РФ до тех пор, пока Киев получает финансовую и военную помощь от Запада.