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Гусев: при атаке беспилотников ВСУ в Воронежской области пострадал человек

В Воронеже в результате падения подавленного БПЛА повреждено остекление на промышленном объекте.

Источник: РИА "Новости"

Еще несколько украинских беспилотников ликвидировали в Воронежской области, пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.

«На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь», — сказано в сообщении.

Гусев добавил, что в этом же районе обломки дрона также повредили частный дом и ферму. Кроме того, в Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном объекте.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Воронежской областей и Крыма.

До этого военный эксперт Михаил Поликарпов говорил, что ВСУ не прекратят атаки с помощью дронов по территории РФ до тех пор, пока Киев получает финансовую и военную помощь от Запада.