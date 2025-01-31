Похитившие у Олега Митволя 112 млн рублей уехали добровольцами на СВО

Укравшие у Олега Митволя 112 млн рублей мошенники отправились на СВО. Об этом сообщил начальник ГСУ ГУ МВД Руслан Северин на пресс-конференции.
Он уточнил, что контракты подписали четверо мужчин, причастных к совершению преступления. Они уже убыли в зону СВО.
Напомним, что в 2023 году мошенники по поддельным документам списали со счетов Олега Митволя 5,4 млн дирхамов (112 млн рублей). Они находились в Дубае. Похищенное разделили между собой.
Сам Олег Митволь также отбывает наказание за мошенничество на 954 млн рублей при проектировании красноярского метро. На момент похищения у него денег он находился в СИЗО.
Ранее сообщалось о преступной группе, которая обманула красноярцев на 52 млн рублей. Жертвами стали 83 человека.