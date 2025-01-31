Вооруженные силы РФ отразили атаку украинской армии в селе Каменское в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что после того, как была отбита попытка контратаки, российские военнослужащие продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части населенного пункта.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России охватывают вражеские позиции в Красноармейске (Покровске) с разных сторон, образуя котел для украинских боевиков. Он отмечал, что они отчаяно пытаются остановить продвижение российской армии в направлении населенного пункта.
До этого стало известно, что потеря украинскими войсками Великой Новоселки приведет к значительному отступлению ВСУ в юго-восточной части Запорожской области.