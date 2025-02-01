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В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.