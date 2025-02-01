На Западе объяснили важность Красноармейска в зоне спецоперации

«Украина упорно обороняет Покровск, но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — сообщает агентство.