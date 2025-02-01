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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил новую попытку атаковать Крымский полуостров с моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ночь на субботу был обнаружен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.

«Дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

Кроме того, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них — над территорией Брянской области и по одному — над Белгородской и Саратовской областями.

В четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА — над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.

Накануне над Крымом были уничтожены два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 — над Курской областью и 27 — над Брянской областью.