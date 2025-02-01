У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер

Накануне над Крымом были уничтожены два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 — над Курской областью и 27 — над Брянской областью.