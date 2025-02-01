Над Брянской, Белгородской и Саратовской областями сбито девять беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 1 февраля отражали атаку в трех регионах. Семь беспилотников сбиты над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Саратовской областями, сообщило Минобороны России в Telegram. В Черном море уничтожен безэкипажный катер, следовавший к Крымскому полуострову.