Глава Башкирии рассказал о помощи Донбассу.

В Башкортостане тоже есть здания, которые строит и реконструирует «Единый заказчик в сфере строительства». Самое крупное и важное для нас сегодня — Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Напомню, что кампус станет домом для более чем 4 тысяч студентов, сделает наши вузы еще более привлекательными для абитуриентов.