Глава Башкирии рассказал о помощи Донбассу.

Башкирия продолжает восстанавливать разрушенную инфраструктуру на Донбассе. Работы в подшефном Красном Луче в ЛНР, а также других городах ДНР идут третий год.
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в своих соцсетях, что приводить в порядок объекты в новых регионах республики помогают подрядчики.
«С одним из них, публично-правовой компанией “Единый заказчик в сфере строительства”, мы сотрудничаем в Мариуполе. Завершили уже десятки объектов — школы, больницы, детские сады, учреждения культуры, жилые дома в историческом центре города. На ряде объектов работы еще продолжаются.
В Башкортостане тоже есть здания, которые строит и реконструирует «Единый заказчик в сфере строительства». Самое крупное и важное для нас сегодня — Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Напомню, что кампус станет домом для более чем 4 тысяч студентов, сделает наши вузы еще более привлекательными для абитуриентов.
Сегодня «Единый заказчик в сфере строительства» отмечает день своего рождения. Поздравляю коллектив компании, благодарю за эффективное сотрудничество", — написал Радий Хабиров.
Добавим, ранее Радий Хабиров подписал указ о создании полпредства Башкирии в ЛНР. Соответствующий указ Главы Башкирии опубликован на официальном портале правовой информации.
Полпредство создано в целях расширения взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей между Республикой Башкортостан и Луганской Народной Республикой. Оно будет находиться в городе Красный Луч, сообщал «Башинформ».