Медведев поблагодарил и наградил раненых бойцов СВО в Санкт-Петербурге

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, поблагодарить вас за службу, за работу боевую, которую вы вели и в результате которой вы получили ранения. Спасибо вам большое. Ваш труд боевой, можно сказать прямо, и подвиг оценили руководство страны и верховный командующий.