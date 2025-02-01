В Красноярске увеличили единовременные выплаты для контрактников

Это решение было принято в рамках мероприятий по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей под руководством мэра Владислава Логинова.
Выплата будет доступна тем, кто заключит контракт в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Также необходимо, чтобы военнослужащие были зарегистрированы по месту жительства или временного пребывания в Красноярске и были готовы отправиться в зону СВО через военные комиссариаты.
Кроме городской выплаты, контрактники смогут получить дополнительные 400 000 рублей согласно указу губернатора и еще 400 000 рублей от министерства. В результате, жители краевого центра могут рассчитывать на единовременную сумму в 1,1 миллиона рублей. Ежемесячное денежное довольствие для военнослужащих составит не менее 210 000 рублей.
Для контрактников также предусмотрен широкий спектр социальных мер поддержки, включая льготы по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг, а также в сфере медицинского и социального обслуживания и образования для членов семей участников СВО. Полный список льгот доступен по ссылке.