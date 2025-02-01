В Красноярске увеличили единовременные выплаты для контрактников

Выплата будет доступна тем, кто заключит контракт в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Также необходимо, чтобы военнослужащие были зарегистрированы по месту жительства или временного пребывания в Красноярске и были готовы отправиться в зону СВО через военные комиссариаты.