Житель Башкирии отправит в зону СВО пять «буржуек».

«С самого начала специальной военной операции жители Белорецкого района активно вносят свой вклад в общую победу над нацизмом. Так и белоречанин Алексей Аверьянов решил помочь нашим парням на СВО. В собственном гараже за свой счёт Алексей изготовил пять печей-буржуек», — говорится в сообщении муниципалитета.