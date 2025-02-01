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Житель Башкирии отправит в зону СВО пять «буржуек»

Житель Башкирии отправит в зону СВО пять «буржуек».

Житель Белорецка Алексей Аверьянов изготовил пять печей- «буржуек» для участников специальной военной операции. О волонтёрской деятельности мужчины сообщили в администрации города.

«С самого начала специальной военной операции жители Белорецкого района активно вносят свой вклад в общую победу над нацизмом. Так и белоречанин Алексей Аверьянов решил помочь нашим парням на СВО. В собственном гараже за свой счёт Алексей изготовил пять печей-буржуек», — говорится в сообщении муниципалитета.

Металлические печи на передовой необходимы. наши бойцы обогревают ими блиндажи, готовят на них пищу, сушат одежду.

Готовые печи в феврале будут отправлены на фронт с очередным гуманитарным конвоем. Ранее Алексей принимал участие в сборе денежных средств на нужды бойцам.