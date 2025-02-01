Новосибирцам объяснили, когда мобилизация на СВО будет полностью завершена

«Под завершением частичной мобилизации следует понимать именно организационные изменения, а не юридическое завершение. Мобилизационные мероприятия приостанавливаются, но право на их проведение всё ещё существует. Формально ничего не изменилось, де-факто сейчас конец первой волны мобилизации», — портал цитирует юриста Алексея Шмуля.