Новосибирцам объяснили, когда мобилизация на СВО будет полностью завершена

Юрист Алексей Шмуль объяснил новосибирцам, когда мобилизация может считаться окончательно завершённой. Об этом он рассказал в интервью «Сиб.фм».
«Под завершением частичной мобилизации следует понимать именно организационные изменения, а не юридическое завершение. Мобилизационные мероприятия приостанавливаются, но право на их проведение всё ещё существует. Формально ничего не изменилось, де-факто сейчас конец первой волны мобилизации», — портал цитирует юриста Алексея Шмуля.
Он также отметил, что в юридическом плане мобилизация завершится после подписания президентом РФ специального указа. По словам Алексея Шмуля, следом встанет вопрос о демобилизации.