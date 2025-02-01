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Новосибирцам объяснили, когда мобилизация на СВО будет полностью завершена

Нюансы озвучил юрист.

Источник: Сиб.фм

Юрист Алексей Шмуль объяснил новосибирцам, когда мобилизация может считаться окончательно завершённой. Об этом он рассказал в интервью «Сиб.фм».

«Под завершением частичной мобилизации следует понимать именно организационные изменения, а не юридическое завершение. Мобилизационные мероприятия приостанавливаются, но право на их проведение всё ещё существует. Формально ничего не изменилось, де-факто сейчас конец первой волны мобилизации», — портал цитирует юриста Алексея Шмуля.

Он также отметил, что в юридическом плане мобилизация завершится после подписания президентом РФ специального указа. По словам Алексея Шмуля, следом встанет вопрос о демобилизации.