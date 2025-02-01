За исключительный героизм: морскую пехоту ТОФ наградили орденом Суворова

В соответствии со статутом этого высокого военного ордена, воинские соединения им награждаются в исключительных случаях — за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию мира и в контртеррористических операциях, а также за участие в проведении операций на суше и в воздухе, в ходе которых, несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты цели операций с полным сохранением боеспособности воинских частей.