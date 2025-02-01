За исключительный героизм: морскую пехоту ТОФ наградили орденом Суворова

155-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота наградили орденом Суворова. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
Морские пехотинцы отмечены высокой наградой за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные военнослужащими бригады в ходе специальной военной операции.
В соответствии со статутом этого высокого военного ордена, воинские соединения им награждаются в исключительных случаях — за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию мира и в контртеррористических операциях, а также за участие в проведении операций на суше и в воздухе, в ходе которых, несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты цели операций с полным сохранением боеспособности воинских частей.
155-я бригада морской пехоты ТОФ принимает участие в специальной военной операции с её первого дня. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота решили исход уже нескольких важнейших сражений СВО.
Ранее указом главы государства соединения морской пехоты ТОФ было награждено орденом Жукова.
По сообщению пресс-службы ТОФ, всего за время СВО высокого звания Героя России были удостоены 11 морских пехотинцев 155-й бригады.
Военнослужащих морской пехоты ТОФ уже поздравил губернатор края Олег Кожемяко. Он отметил, что приморцы гордятся военными.