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Оператор взвода БПЛА из Севастополя погиб в зоне СВО

1 февраля бойца проводили в последний путь.

Источник: соцсети

В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, оператора взвода БПЛА Александра Ласа. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Его боевой дух и отвага выдержали все тяготы и лишения, но подвела коварная болезнь. Во время короткого отдыха на боевых позициях у Александра Алексеевича Ласа остановилось сердце», — написал Развожаев у себя в Telegram.

Александр Лас родился в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Школу окончил в Крыму, отучился в профтехучилище и получил специальность повара.

В 2012 году Александр Алексеевич вместе с семьей переехал в Севастополь, где работал в подразделениях военизированной охраны и несколько лет прослужил по контракту в одной из воинских частей Военно-морского флота России.

После окончания срока контракта с 2020 по 2022 годы работал в сфере строительства.

Когда началась специальная военная операция мужчина добровольно прибыл в военный комиссариат, и попросил направить его защищать интересы страны с оружием в руках.

Своей отвагой, достойным отношением к делу он вел за собой товарищей и был душой компании, много читал.