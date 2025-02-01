Оператор взвода БПЛА из Севастополя погиб в зоне СВО

В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, оператора взвода БПЛА Александра Ласа. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Его боевой дух и отвага выдержали все тяготы и лишения, но подвела коварная болезнь. Во время короткого отдыха на боевых позициях у Александра Алексеевича Ласа остановилось сердце», — написал Развожаев у себя в Telegram.
Александр Лас родился в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Школу окончил в Крыму, отучился в профтехучилище и получил специальность повара.
В 2012 году Александр Алексеевич вместе с семьей переехал в Севастополь, где работал в подразделениях военизированной охраны и несколько лет прослужил по контракту в одной из воинских частей Военно-морского флота России.
После окончания срока контракта с 2020 по 2022 годы работал в сфере строительства.
Когда началась специальная военная операция мужчина добровольно прибыл в военный комиссариат, и попросил направить его защищать интересы страны с оружием в руках.
Своей отвагой, достойным отношением к делу он вел за собой товарищей и был душой компании, много читал.