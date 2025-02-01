В Курской области уточнили список пропавших без вести

«На данный момент в комитете региональной безопасности, который занимается координацией работы по формированию единого открытого перечня пропавших курян, находится свыше 10 списков, представленных УМВД, уполномоченным по правам человека, Красным крестом, органами МСУ, волонтерами, родственниками пропавших. В списках установлено трехкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2 тыс. граждан», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что распространяемая в СМИ и соцсетях информация о резком увеличении числа жителей Курской области, утративших связь с родственниками, некорректна. Сверка данных продолжается.
В ближайшее время планируется заседание рабочей группы по формированию единого перечня, которая создана врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Уточненный список будет вынесен на заседании, потом его разместят на официальных ресурсах Курской области.