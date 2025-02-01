Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верещагино простятся с участниками СВО Иваном Механошиным и Эдуардом Мамаевым

Прощание с погибшими бойцами из Пермского края пройдет 3 февраля.

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибших участников СВО Мехоношина Ивана Ивановича и Мамаева Эдуарда Аркадьевича.

Иван Мехоношин родился 27 октября 1989 года в деревне Углево Верещагинского района. В 2005 году окончил девять классов Нижнегалинской школы. Работал в строительной отрасли.

В зоне СВО проходил службу в звании рядового мотострелкового отделения, погиб 20 июня 2024 года.

Эдуард Мамаев родился 23 августа 1968 года в Перми. После окончания школы получил профессию сварщика в училище № 30. После армии переехал в село Вознесенское, потом в поселок Ленино. Работал подсобным рабочим.

В зоне СВО проходил службу в звании гвардии рядового стрелкового отделения, погиб 10 января 2025 года.

Церемония прощания с погибшими земляками состоится во Дворце досуга Верещагино с 13:00. Траурный митинг начнется в 13:30.