В Верещагино простятся с участниками СВО Иваном Механошиным и Эдуардом Мамаевым

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибших участников СВО Мехоношина Ивана Ивановича и Мамаева Эдуарда Аркадьевича.
Иван Мехоношин родился 27 октября 1989 года в деревне Углево Верещагинского района. В 2005 году окончил девять классов Нижнегалинской школы. Работал в строительной отрасли.
В зоне СВО проходил службу в звании рядового мотострелкового отделения, погиб 20 июня 2024 года.
Эдуард Мамаев родился 23 августа 1968 года в Перми. После окончания школы получил профессию сварщика в училище № 30. После армии переехал в село Вознесенское, потом в поселок Ленино. Работал подсобным рабочим.
В зоне СВО проходил службу в звании гвардии рядового стрелкового отделения, погиб 10 января 2025 года.
Церемония прощания с погибшими земляками состоится во Дворце досуга Верещагино с 13:00. Траурный митинг начнется в 13:30.