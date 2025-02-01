Мэр Лошкин отправился сопровождать гуманитарную миссию для бойцов СВО

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отправился зону СВО. В своем телеграм-канале мэр выложил видео, снятое у стелы на въезде в город. Рядом с ним секретарь челябинской епархии Отец Игорь Шестаков.
— Добрый день, уважаемые жители Челябинска! Вот мы и добрались до Курской земли. Сопровождаем гуманитарную миссию нашим бойцам в зону СВО. Наши ребята, среди которых много наших земляков, жду эту помощь. Я уверен, что мы доберемся сегодня в течение дня. Все задачи выполним. Победа будет за нами!
Колонну с военно-технической и гуманитарной помощью отправили из Челябинска 29 января. Это беспилотники, средства связи, медикаменты и необходимые предметы быта. Также бойцам положили иконы и детские рисунки.
Сбором помощи занимались Челябинская епархия и ветераны спецназа ГРУ.
— Понимаю, что эта отправка состоялась благодаря усилиям многих челябинцев. Признателен каждому, кто внес свой личный вклад — будь то материальная помощь, личное время или просто слова поддержки, — писал на своей странице Алексей Лошкин.