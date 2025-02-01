Мэр Лошкин отправился сопровождать гуманитарную миссию для бойцов СВО

— Добрый день, уважаемые жители Челябинска! Вот мы и добрались до Курской земли. Сопровождаем гуманитарную миссию нашим бойцам в зону СВО. Наши ребята, среди которых много наших земляков, жду эту помощь. Я уверен, что мы доберемся сегодня в течение дня. Все задачи выполним. Победа будет за нами!