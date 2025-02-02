Что известно о ракетном ударе по интернату в Судже

Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти украинских военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное, одного из них удалось задержать. Военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также в изнасиловании 8 женщин.