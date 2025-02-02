Что известно о ракетном ударе по интернату в Судже

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства удара.
Как заявили в Минобороны России, ВСУ 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже.
Пуск ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
Оценки события.
Провокация Киева нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве, заявили в Минобороны РФ.
Хинштейн назвал произошедшее нечеловеческим зверством киевского режима, которому нет и не может быть оправдания.
По словам Хинштейна, удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности.
Представители комендатуры в Судже из числа ВСУ обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Попытки Украины обвинить Россию в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Удар ВСУ по интернату — теракт, за который несут ответственность все те, кто накачивает Киев вооружениями, его организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Расследование.
На командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу завели уголовное дело.
Что было в Русском Поречном.
Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти украинских военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное, одного из них удалось задержать. Военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также в изнасиловании 8 женщин.
Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.