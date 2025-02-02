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Что известно о ракетном ударе по интернату в Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 февраля нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства удара.

Как заявили в Минобороны России, ВСУ 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже.

Пуск ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

Оценки события.

Провокация Киева нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.

Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве, заявили в Минобороны РФ.

Хинштейн назвал произошедшее нечеловеческим зверством киевского режима, которому нет и не может быть оправдания.

По словам Хинштейна, удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности.

Представители комендатуры в Судже из числа ВСУ обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Попытки Украины обвинить Россию в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Удар ВСУ по интернату — теракт, за который несут ответственность все те, кто накачивает Киев вооружениями, его организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Расследование.

На командира ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу завели уголовное дело.

Что было в Русском Поречном.

Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти украинских военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное, одного из них удалось задержать. Военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также в изнасиловании 8 женщин.

Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.