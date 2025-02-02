Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Александр Анынов родился в селе Корсук. Он рано остался без попечения родителей и воспитывался в детском доме в поселке Усть-Ордынский, с 2009 по 2012 год учился в школе-интернате в Тулуне. В Балаганском аграрном техникуме получил специальность повара, потом отучился в ПТУ на слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.