Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил мэр района Геннадий Осодоев. Солдату было 27 лет.
Александр Анынов родился в селе Корсук. Он рано остался без попечения родителей и воспитывался в детском доме в поселке Усть-Ордынский, с 2009 по 2012 год учился в школе-интернате в Тулуне. В Балаганском аграрном техникуме получил специальность повара, потом отучился в ПТУ на слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
В 2017 году ушел в армию, вернулся, работал. 20 августа 2024 года подписал контракт и ушел на СВО. Погиб 26 сентября.