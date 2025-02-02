Рогозин раскритиковал не ответившего на звонок с фронта в субботу чиновника

«В его приемной мне раздраженно отвечали: “Вы вообще курсе, сколько сейчас времени и какой сегодня день недели?”. Оказывается, вчера была суббота. Чиновник наш, как, впрочем, все его коллеги, в субботу отдыхают и трубки не берут. В воскресенье это вообще, как мы здесь говорим, “полная изоляция района”. И наплевать им, что нам с фронта до них и в рабочий-то их день не дозвониться», — обозначил Рогозин.