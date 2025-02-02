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Губернатор Приангарья прокомментировал ракетный удар по школе-интернату в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ракетный удар по школе-интернату в Суджанском районе Курской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт). Информация о погибших и пострадавших уточняется, передает ИА IrkutskMedia.

«Нечеловеческое зверство киевского режима. Сегодня ночью вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где жили старики и те, кто лишился крыши над головой», — сказал Игорь Кобзев.

Минобороны России в своем тг-канале (18+) подтвердило, что пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны.

«Слова поддержки жителям города Суджа и всей Курской области. Иркутская область вместе с вами», — отметил Игорь Кобзев.