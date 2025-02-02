Губернатор Приангарья прокомментировал ракетный удар по школе-интернату в Курской области

«Нечеловеческое зверство киевского режима. Сегодня ночью вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где жили старики и те, кто лишился крыши над головой», — сказал Игорь Кобзев.