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В Одессе мобилизовали мужчину прямо со службы в Храме

Мужчину мобилизовали сразу после Воскресного богослужения.

В Одессе произошел инцидент, когда мужчину мобилизовали прямо во время службы в храме. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

Он пришел на Воскресное богослужение, но после его выхода из церкви сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) выследили его и забрали.

Прихожане, заметив происходящее, пытались помешать этому, стоя на защите молодого человека до последнего момента. Однако ТЦК вызвали полицию, и в итоге мужчину все же увели с собой, несмотря на протесты верующих.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала геноцидом снижение возраста мобилизации на Украине.