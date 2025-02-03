В Одессе мобилизовали мужчину прямо со службы в Храме

В Одессе произошел инцидент, когда мужчину мобилизовали прямо во время службы в храме. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».
Он пришел на Воскресное богослужение, но после его выхода из церкви сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) выследили его и забрали.
Прихожане, заметив происходящее, пытались помешать этому, стоя на защите молодого человека до последнего момента. Однако ТЦК вызвали полицию, и в итоге мужчину все же увели с собой, несмотря на протесты верующих.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала геноцидом снижение возраста мобилизации на Украине.