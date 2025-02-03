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Mash: в Волгограде насчитали около 50 взрывов на фоне атаки дронов

Утверждается, что украинские дроны пролетают низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов.

В ночь на субботу в Волгограде произошло около 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свидетельства местных жителей.

По информации источника, звуки взрывов были слышны по всему городу, также отмечались звуки, напоминающие автоматные очереди. Дроны украинской армии пролетали низко, приблизительно в 300 метрах от крыш зданий.

В результате инцидента электричество было отключено в Красноармейском и Советском районах Волгограда. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи для оказания помощи в поселок Кирова.

Ранее при обстреле Горловки украинскими Вооруженными силами пострадала мирная жительница.