Погибший в Курской области Ефремов надеялся скоро вернуться домой

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава отряда добровольцев «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший в Курской области при выполнении боевой задачи, надеялся вскоре вернуться домой, об этом за несколько дней до своей гибели рассказал РИА Новости сам Ефремов.
«Когда противник зашел на нашу землю, возникла ассоциация с 22 июня 1941 года. Такой подъем патриотический был. У нас отряд собрался в течение двух дней, и мы вылетели по распоряжению губернатора защищать Курскую землю. Надеюсь, что в ближайшее время боевую задачу выполним и вернемся домой», — говорил он.
Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания.
Ефремов возглавлял добровольческий отряд «Тигр» с момента его основания в 2022 году. В 2024-м его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.