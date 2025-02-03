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Уроженец Тулуна погиб в зоне СВО

Мужчина представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Источник: IrkutskMedia.ru

Владислав Ареськин из Тулуна погиб в зоне СВО. Мужчина был командиром мотострелкового отделения мотострелкового батальона, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулуна, Владислав Михайлович родился в Тулуне, окончил девять классов Икейской средней школы. Учился в ПУ-4 в Тулуне. В декабре 2014 года был призван в армию. Служил в должности старшего наводчика, заместителя командира взвода. В декабре 2015 года был уволен в запас.

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации. Владислав Ареськин пал 15 декабря 2024 года, выполняя боевое задание. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента РФ сержант представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

С военнослужащим простятся сегодня, 3 февраля.