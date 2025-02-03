Уроженец Тулуна погиб в зоне СВО

Как сообщает пресс-служба администрации Тулуна, Владислав Михайлович родился в Тулуне, окончил девять классов Икейской средней школы. Учился в ПУ-4 в Тулуне. В декабре 2014 года был призван в армию. Служил в должности старшего наводчика, заместителя командира взвода. В декабре 2015 года был уволен в запас.