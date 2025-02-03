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Над Ростовской областью сбили почти 30 беспилотников

Над Ростовской областью ночью сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:31 по московскому времени.

Дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах, уточнил Слюсарь.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью, к месту были стянуты машины пожарной службы. Местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом, говорилось в публикации. Губернатор региона Игорь Бабушкин отметил, что на одном из объектов произошло возгорание после падения БПЛА.

Также беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. По предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать, сообщил Telegram-канал Baza.