Над Ростовской областью сбили почти 30 беспилотников

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью, к месту были стянуты машины пожарной службы. Местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом, говорилось в публикации. Губернатор региона Игорь Бабушкин отметил, что на одном из объектов произошло возгорание после падения БПЛА.