Бабушкин: в Астраханской области произошло возгорание из-за атаки ВСУ

В Астраханской области произошло возгорание вследствие попытки атаки объектов, включая инфраструктуру ТЭК, со стороны ВСУ.
Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
По его словам, силы радиоэлектронной борьбы и ПВО успешно сработали в штатном режиме. Однако один из упавших беспилотников стал причиной пожара. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Ранее в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова временно ограничили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.