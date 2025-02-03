Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабушкин: в Астраханской области произошло возгорание из-за атаки ВСУ

Пострадавших нет.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Астраханской области произошло возгорание вследствие попытки атаки объектов, включая инфраструктуру ТЭК, со стороны ВСУ.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

По его словам, силы радиоэлектронной борьбы и ПВО успешно сработали в штатном режиме. Однако один из упавших беспилотников стал причиной пожара. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Ранее в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова временно ограничили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.