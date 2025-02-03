В Башкирии обновили рекорд, построят еще один Центр для особенных детей. Главное

«Всего за последние пять лет мы получили 88 новых вагонов — с 2021 года подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%», — рассказал Глава в соцсетях. В итоге пригородные перевозки стали более привлекательными. Только в Уфимской агломерации в 2024 году электричками воспользовались 2,8 млн человек — это на 700 тысяч больше, чем в 2023-м. В целом они перевезли 5,4 млн человек, на 1 млн человек больше, чем 2023-м. Увеличение числа электричек позволило сократить и время в пути. Так, от Шакши до Дёмы по железной дороге теперь можно доехать за 40 минут, а из Иглино до центра Уфы — меньше чем за час, сообщили на «Трансчасе» у Главы РБ.