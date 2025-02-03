Новосибирские спортсмены пропали в Волгограде после атаки беспилотников

Школьники из Новосибирска, которые поехали на соревнования в Волгоград, перестали выходить на связь с родителями. Ночью 3 февраля город атаковали беспилотники. Подробности передаёт «Сиб.фм».
1 февраля ребята поехали на Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли 2 февраля, дети общались со своими родителями.
Одна из мам спортсмена рассказала порталу о том, что её 16-летний сын последний раз был онлайн именно сегодня ночью. Больше на связь ни он, ни другие новосибирцы не выходили.
Информацию порталу подтвердили в спортшколе олимпийского резерва по фехтованию — связи с командами нет, ситуация на контроле.
Ранее СМИ сообщали: в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся ударам беспилотников. По словам очевидцев, было слышно около 50 взрывов, а дроны летали на критически низкой высоте.