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Новосибирские спортсмены пропали в Волгограде после атаки беспилотников

Ночью 3 февраля 2025 года ребята перестали выходить на связь.

Источник: РИА "Новости"

Школьники из Новосибирска, которые поехали на соревнования в Волгоград, перестали выходить на связь с родителями. Ночью 3 февраля город атаковали беспилотники. Подробности передаёт «Сиб.фм».

1 февраля ребята поехали на Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли 2 февраля, дети общались со своими родителями.

Одна из мам спортсмена рассказала порталу о том, что её 16-летний сын последний раз был онлайн именно сегодня ночью. Больше на связь ни он, ни другие новосибирцы не выходили.

Информацию порталу подтвердили в спортшколе олимпийского резерва по фехтованию — связи с командами нет, ситуация на контроле.

Ранее СМИ сообщали: в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся ударам беспилотников. По словам очевидцев, было слышно около 50 взрывов, а дроны летали на критически низкой высоте.

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