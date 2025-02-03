Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни

«Совмещать непросто хотя бы из-за большой разницы во времени. Мы здесь только просыпаемся, а там уже вторая половина дня. В общем-то, внутренняя политика отчасти формируется и здесь. Тем более в эту сферу придет обязанность встречать ребят с фронта. Делать все, чтобы они побыстрее адаптировались к гражданской жизни. Опыт работы с ними здесь, на передовой, даст возможность решать эти вопросы оперативнее», — говорил он.