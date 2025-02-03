Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Опыт командира добровольческого отряда на передовой важен для того, чтобы помочь в будущем бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, хотя эту должность сложно совмещать с постом вице-губернатора Приморья, рассказал в комментарии корреспонденту РИА Новости командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов за несколько дней до своей гибели.
Он курировал внутриполитический блок правительства региона.
«Совмещать непросто хотя бы из-за большой разницы во времени. Мы здесь только просыпаемся, а там уже вторая половина дня. В общем-то, внутренняя политика отчасти формируется и здесь. Тем более в эту сферу придет обязанность встречать ребят с фронта. Делать все, чтобы они побыстрее адаптировались к гражданской жизни. Опыт работы с ними здесь, на передовой, даст возможность решать эти вопросы оперативнее», — говорил он.
Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания.
Ефремов возглавлял добровольческий отряд «Тигр» с момента его основания в 2022 году. В 2024-м его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.