Марочко: Киев в январе потерял почти 37 тыс. солдат и наемников на границах ЛНР

Марочко отметил, что в целом в январе противник пытался остановить продвижение российских военнослужащих, однако «успеха не имел — перевес сил был на стороне ВС РФ». «В течение месяца наши войска продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей и позиций», — сообщил он.