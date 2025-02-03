Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев в январе потерял почти 37 тыс. солдат и наемников на границах ЛНР

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие в январе уничтожили почти 37 тыс. солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в боях на границах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко на основе данных Минобороны России и своих подсчетов.

Источник: Reuters

В ЛНР действуют группировки войск «Запад» и «Юг».

«Анализ хода ведения СВО за истекший месяц. Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 36 590 украинских боевиков и наемников, это на 4 855 больше по сравнению с декабрем. Наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск “Запад”, — сказал Марочко.

Марочко отметил, что в целом в январе противник пытался остановить продвижение российских военнослужащих, однако «успеха не имел — перевес сил был на стороне ВС РФ». «В течение месяца наши войска продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей и позиций», — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что в январе силы РФ уничтожили на линии соприкосновения в ЛНР 67 танков, 429 орудий полевой артиллерии, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 109 полевых складов с боеприпасами, а также свыше 1,5 тыс. различных боевых машин противника.