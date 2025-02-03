Марочко: Киев в январе потерял почти 37 тыс. солдат и наемников на границах ЛНР

В ЛНР действуют группировки войск «Запад» и «Юг».
«Анализ хода ведения СВО за истекший месяц. Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 36 590 украинских боевиков и наемников, это на 4 855 больше по сравнению с декабрем. Наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск “Запад”, — сказал Марочко.
Марочко отметил, что в целом в январе противник пытался остановить продвижение российских военнослужащих, однако «успеха не имел — перевес сил был на стороне ВС РФ». «В течение месяца наши войска продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей и позиций», — сообщил он.
Собеседник агентства добавил, что в январе силы РФ уничтожили на линии соприкосновения в ЛНР 67 танков, 429 орудий полевой артиллерии, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 109 полевых складов с боеприпасами, а также свыше 1,5 тыс. различных боевых машин противника.