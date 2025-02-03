В волгоградском аэропорту сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Напомним, что вечером 2 февраля в волгоградском аэропорту были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Это требовалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аналогичные меры также действовали в воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска.
Работа аэропорта в Волгограде возобновлена в 5 часов 45 минут, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее губернатор Андрей Бочаров прокомментировал отражение атаки БПЛА в Волгоградской области. При падении обломков на территории НПЗ случились отдельные возгорания, которые были оперативно локализованы. Пострадавших нет.