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В волгоградском аэропорту сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Временный запрет на полеты вводился для обеспечения безопасности.

Напомним, что вечером 2 февраля в волгоградском аэропорту были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Это требовалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аналогичные меры также действовали в воздушных гаванях Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска.

Работа аэропорта в Волгограде возобновлена в 5 часов 45 минут, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее губернатор Андрей Бочаров прокомментировал отражение атаки БПЛА в Волгоградской области. При падении обломков на территории НПЗ случились отдельные возгорания, которые были оперативно локализованы. Пострадавших нет.