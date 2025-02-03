На Дону уничтожили 29 беспилотников

Как сообщал «Ъ-Ростов», последняя массированная атака на Ростовскую область произошла в ночь на 31 января. Тогда уничтожили 25 беспилотников в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. В Красносулинском районе, возле хутора Грачев, из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Пострадавших нет.