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На Дону уничтожили 29 беспилотников

Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены 29 БПЛА.

Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области в своем Telegram-канале.

Беспилотники сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал Юрий Слюсарь.

Как сообщал «Ъ-Ростов», последняя массированная атака на Ростовскую область произошла в ночь на 31 января. Тогда уничтожили 25 беспилотников в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. В Красносулинском районе, возле хутора Грачев, из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Пострадавших нет.