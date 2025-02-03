В Бардымском округе простились с двумя погибшими участниками СВО

Администрация Бардымского муниципального округа приносит соболезнования родным и близким погибших участников СВО Ахмарова Радиона Денисовича и Мустакимова Руслана Расилевича.
Радион Ахмаров родился 26 марта 2003 года в Нижневартовске. После окончания девятого класса Радион поступил в Нефтяной институт филиала Югорского государственного университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых скважен».
В 2023 году его призвали на срочную службу. Служил в Хабаровске, где подписал контракт с минобороны РФ. В июле 2024 года его командировали в зону СВО для выполнения боевых задач. Погиб 4 декабря 2024 года.
Руслан Мустакимов родился 11 ноября 1985 года в селе Барда. Учился в Бардымской средней школе № 2, затем продолжил обучение в профессиональном училище № 84. Работал вахтовым методом.