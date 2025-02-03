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В небе над Волгоградской областью сбили 25 БПЛА

Массовую атаку дронов отразили этой ночью в нескольких регионах страны.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 — над Ростовской областью, 7 — над Астраханской, 5 — над Воронежской, 4 — над Белгородской, 2 — над Курской областью и 25 — над территорией Волгоградской области.

Добавим, что об отражении атаки беспилотников самолетного типа на Волгоградскую область заявил губернатор Андрей Бочаров. Говорилось о возникновении отдельных возгораний на территории нефтеперерабатывающего завода — все они оперативно локализованы. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение Волгограда и прилегающих муниципальных образований сейчас осуществляется в полном объеме. Пострадавших нет.