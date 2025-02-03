В небе над Волгоградской областью сбили 25 БПЛА

Добавим, что об отражении атаки беспилотников самолетного типа на Волгоградскую область заявил губернатор Андрей Бочаров. Говорилось о возникновении отдельных возгораний на территории нефтеперерабатывающего завода — все они оперативно локализованы. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение Волгограда и прилегающих муниципальных образований сейчас осуществляется в полном объеме. Пострадавших нет.