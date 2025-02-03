Опасность атаки БПЛА в Самарской области отменили утром 3 февраля

В Самарской области объявили отбой угрозы атаки беспилотников. О существующей опасности объявили в приложении МЧС в 01.30 3 февраля. А спустя семь часов стало известно, что угрозы больше нет.
— В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА, — такое сообщение появилось в приложении МЧС в 08.30.
За время, пока действовала угроза атаки БПЛА, никаких чрезвычайных случаев на территории региона не произошло. Аэропорт Курумоч работал в штатном режиме, принимал и отправлял воздушные суда по расписанию. Задержан был только рейс до Казани, так как аэропорт столицы Татарстана закрывали. В 07.00 по московскому времени эти ограничения были сняты. Ориентировочно, самолет в Казань отправится из Курумоча в 09.00 по самарскому времени.