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Волгоградцам напомнили, что делать при атаке БПЛА

Минувшей ночью вражеские беспилотники залетели на территорию Волгоградской области. В такой ситуации граждане должны знать, как себя вести, если в небе объявился дрон.

Большинство беспилотных летательных аппаратов сбивают средства ПВО, однако при определенных обстоятельствах даже осколки могут серьезно ранить или вовсе убить. Поэтому, если вы заметили БПЛА, надо прятаться.

Сотрудники МЧС советуют выбирать в качестве убежища нижние этажи и подвалы. Если вы в момент атаки находитесь на улице, бегите в ближайшее здание или подземный пешеходный переход. А если опасность застала вас в квартире, зайдите в ванную комнату.

Во время атаки БПЛА ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом. В случае задымления он станет смертельной ловушкой. Также запрещено подходить к окнам, любопытство может дорого обойтись.

Если вы нашли части беспилотника на земле, не трогайте их. Отойдите как можно дальше и звоните по номеру 112.