Волгоградцам напомнили, что делать при атаке БПЛА

Сотрудники МЧС советуют выбирать в качестве убежища нижние этажи и подвалы. Если вы в момент атаки находитесь на улице, бегите в ближайшее здание или подземный пешеходный переход. А если опасность застала вас в квартире, зайдите в ванную комнату.